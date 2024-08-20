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Пытавшийся взорвать автомобиль главы Крыма осужден на 18 лет

Установлено, что осужденный действовал по указке сотрудника Службы безопасности Украины.
Ян Брацкий 2024-08-20 18:35:05
© Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации © Видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 18 годам 35-летнего Игоря Корчинского, который планировал взорвать автомобиль главы Крыма Сергея Аксенова.

«Установлено, что Корчинский под руководством сотрудника СБУ обучился навыкам применения взрывных устройств... он забрал из тайника взрывное устройств для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым», - говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

Действия Корчинского своевременно пресекли сотрудники спецслужб. Он был задержан.

Решением суда первые четыре года осужденный проведет в тюремной камере, остаток срока - в исправительной колонии строго режима. Кроме того, Корчинского обязали выплатить 350 тысяч рублей штрафа.

#покушение #СБУ #Генпрокуратура РФ #суд #Приговор #Ростов #Корчинский
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