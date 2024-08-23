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CNN: журналист Уолш прибыл в Курскую область по приглашению Киева

Ранее ФСБ возбудила против американского журналиста уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Елизавета Кондрикова 2024-08-23 01:11:32
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency Globallookpress

Американский телеканал CNN заявил, что его репортер Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ ранее возбудила уголовное дело, прибыл в Курскую область по приглашению Киева и в сопровождении ВСУ.

«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», - цитирует радио Sputnik заявление руководства телеканала.

По данным CNN, журналист работал в соответствии с правами, якобы прописанными в Женевской конвенции и предоставляемыми международным правом.

Напомним, ФСБ обвиняет Уолша в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Ему, а также еще двум украинским корреспондентам Олесе Боровик и Диане Буцко, грозит до пяти лет лишения свободы. Журналистов объявили в международный розыск.

#Россия #Украина #ФСБ #Курская область #журналист #CNN #Уголовное дело #Суджа
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