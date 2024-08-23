CNN: журналист Уолш прибыл в Курскую область по приглашению Киева

Американский телеканал CNN заявил, что его репортер Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ ранее возбудила уголовное дело, прибыл в Курскую область по приглашению Киева и в сопровождении ВСУ.

«Наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными», - цитирует радио Sputnik заявление руководства телеканала.

По данным CNN, журналист работал в соответствии с правами, якобы прописанными в Женевской конвенции и предоставляемыми международным правом.

Напомним, ФСБ обвиняет Уолша в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Ему, а также еще двум украинским корреспондентам Олесе Боровик и Диане Буцко, грозит до пяти лет лишения свободы. Журналистов объявили в международный розыск.