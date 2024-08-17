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МО РФ показало уничтожение M270 «Искандером» в Сумской области

Вражеская система залпового огня, расположенная в районе населенного пункта Бездрик, была полностью уничтожена.
2024-08-17 17:25:06
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили украинскую систему залпового огня M270 MLRS американского производства в Сумской области Украины. Кадры удара опубликовало Министерство обороны РФ.

Позиция вражеской системы залпового огня располагалась в районе населенного пункта Бездрик. Удар по выявленной подразделением разведки позиции врага был нанесен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В результате удара вражеская система была полностью уничтожена вместе с личным составом боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны поделилось кадрами уничтожения двух пусковых установок Patriot с помощью ракет комплекса «Искандер-М». Пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса располагались в Днепропетровской области Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #Искандер #сумская область #M270
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