МО РФ показало уничтожение M270 «Искандером» в Сумской области

Российские войска уничтожили украинскую систему залпового огня M270 MLRS американского производства в Сумской области Украины. Кадры удара опубликовало Министерство обороны РФ.

Позиция вражеской системы залпового огня располагалась в районе населенного пункта Бездрик. Удар по выявленной подразделением разведки позиции врага был нанесен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В результате удара вражеская система была полностью уничтожена вместе с личным составом боевиков ВСУ.

Ранее Минобороны поделилось кадрами уничтожения двух пусковых установок Patriot с помощью ракет комплекса «Искандер-М». Пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса располагались в Днепропетровской области Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов