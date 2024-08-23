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«Гиацинты» и М-46 обрушили снаряды на врага в Курской области

Артиллеристы работают в связке с подразделениями, ведущими воздушную разведку беспилотниками «Суперкам».
Андрей Лазарев 2024-08-23 11:48:31
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» и М-46 группировки войск «Север» обрушили снаряды на противника в Курской области. Артиллеристы оборудовали огневые позиции в приграничных районах для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ. Огневые позиции надежно скрыта, но артиллеристы работают осторожно.

Между тем на боевое задание отправляются «Ночные охотники». Ударный вертолет Ми-28НМ сжигает вражескую бронетехнику и ликвидирует целые подразделения пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области. Удары по координатам управляемыми ракетами. Летчики в очках ночного видения, обнаружить цель помогает новый тепловизор. Разведка докладывает - все цели поражены, пора на базу.

Российские военные активно используют барражирующие боеприпасы «Ланцеты». После попадания дрона в танк украинских националистов с места он не может сдвинуться. Барражирующий боеприпас обеспечил полное уничтожение.

В Курском, как и в белгородском приграничье каждый шаг врага виден с коптеров, а лесопосадки под полным контролем. Беспилотники-разведчики уходят в небо и парят над позициями боевиков. Для вражеского расчета БПЛА у инженера - взрывотехника с позывным Табу, есть свой FPV-дрон. Он уже снаряжен противопехотным зарядом.

«Здесь мы имеем дрон-бумеранг. Снаряд самодельный. Пластит - основная часть вот. Взрывная. Поражающий элемент», - говорит инженер-взрывотехник с позывным Табу.

Точное поражение цели с дрона фиксируют беспилотники- разведчики. Многие военнослужащие добровольно подписывают контракт с Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #артиллеристы #СВО
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