Times: йеменские хуситы используют соцсеть X для торговли оружием

Йеменские хуситы, последователи местного мятежного движения «Ансар-Алла», используют соцсеть X (бывш. Twitter), принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием. Об этом сообщает британская газета Times.

«Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу», - говорится в публикации.

По данным издания, хуситы выставляют на продажу винтовки, пистолеты и гранатометы. Торговлю они также осуществляют посредством других соцсетей, к примеру, оставляют свои контакты в мессенджерах. Плата за оружие осуществляется посредством криптовалюты.

К данному моменту удалось выявить как минимум 68 подобных аккаунтов торговцев оружием, уточняют СМИ. О том, что они принадлежат йеменским хуситам, свидетельствует символика и материалы движения, которую открыто показывают торговцы на своих страницах.

Напомним, ранее хуситы призвали к борьбе против вызовов и опасностей со стороны Израиля и США.