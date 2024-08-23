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Times: йеменские хуситы используют соцсеть X для торговли оружием

К данному моменту были выявлены по меньшей мере 68 аккаунтов торговцев оружием, которые также являются последователями йеменского мятежного движения «Ансар-Алла».
Елизавета Кондрикова 2024-08-23 00:09:51
© Фото: Osamah Yahya, dpa Globallookpress

Йеменские хуситы, последователи местного мятежного движения «Ансар-Алла», используют соцсеть X (бывш. Twitter), принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, для торговли оружием. Об этом сообщает британская газета Times.

«Десятки торговцев оружием, располагающихся в столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы, эффективно используют Х как витрину, выкладывая фото штурмовых винтовок на продажу», - говорится в публикации.

По данным издания, хуситы выставляют на продажу винтовки, пистолеты и гранатометы. Торговлю они также осуществляют посредством других соцсетей, к примеру, оставляют свои контакты в мессенджерах. Плата за оружие осуществляется посредством криптовалюты.

К данному моменту удалось выявить как минимум 68 подобных аккаунтов торговцев оружием, уточняют СМИ. О том, что они принадлежат йеменским хуситам, свидетельствует символика и материалы движения, которую открыто показывают торговцы на своих страницах.

Напомним, ранее хуситы призвали к борьбе против вызовов и опасностей со стороны Израиля и США.

#илон маск #Йемен #Хуситы #соцсети #Торговля оружием #соцсеть х
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