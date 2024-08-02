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Экипажи Т-72 нанесли мощный удар по скоплению живой силы ВСУ

Противник был обнаружен с помощью беспилотника, его же камера зафиксировала поражение цели.
2024-08-02 05:55:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты Южной группировки войск показали, как оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российских войск на Донецком направлении. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Подразделения разведки с помощью беспилотника выявили технику и скопление живой силы украинских боевиков. Экипажи танков Т-72Б3 сразу выдвинулись на позиции и нанесли огневой удар по координатам. Камера БПЛА зафиксировала попадание в цель.

Выполнив задачу, танковые экипажи сменили огневые позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны противника.

Экипажи Т-72 работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет танкистам оставаться незамеченными для врага.

Ранее Минобороны РФ показало удар ракетой Х-35 по радиолокационной станции ВСУ. Помимо самой радиолокационной станции, удалось уничтожить кабину боевого управления, автомобиль, дизельную электростанцию и до 25 украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танки #т-72бз #донецкое направление
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