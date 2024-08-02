Экипажи Т-72 нанесли мощный удар по скоплению живой силы ВСУ

Танкисты Южной группировки войск показали, как оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям российских войск на Донецком направлении. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Подразделения разведки с помощью беспилотника выявили технику и скопление живой силы украинских боевиков. Экипажи танков Т-72Б3 сразу выдвинулись на позиции и нанесли огневой удар по координатам. Камера БПЛА зафиксировала попадание в цель.

Выполнив задачу, танковые экипажи сменили огневые позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны противника.

Экипажи Т-72 работают как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет танкистам оставаться незамеченными для врага.

Ранее Минобороны РФ показало удар ракетой Х-35 по радиолокационной станции ВСУ. Помимо самой радиолокационной станции, удалось уничтожить кабину боевого управления, автомобиль, дизельную электростанцию и до 25 украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.