Кабмин Латвии продлил до марта 2025 года ограничения на въезд для россиян

Латвийский кабинет министров продлил до 4 марта 2025 года срок ограничений на въезд в республику для граждан России. Соответствующее решение опубликовано 27 февраля на сайте МИД Латвии.

«Чтобы не допустить ситуации, когда граждане России, пересекшие внешнюю границу Латвии, смогут свободно передвигаться внутри ЕС и создавать угрозу ее внутренней безопасности, министерство иностранных дел подготовило изменения в приказ, которые предусматривают продление его срока действия еще на один период - до 4 марта 2025 года», - сообщается в опубликованном документе.

В латвийском МИД обратили внимание, что ограничения на въезд по-прежнему будут распространяться на россиян, желающих пересечь внешнюю границу ЕС для туризма и отдыха.

В то же время приводится перечень лиц, для которых въезд в Латвию будет разрешен. Это обладатели вида на жительство (ВНЖ) Латвии, государства-члена Евросоюза или Европейской экономической зоны, или Швейцарской Конфедерации.

Также границу Латвии смогут пересечь те, кто имеет долгосрочную визу государства-члена Шенгенского соглашения, обладатели краткосрочной Шенгенской визы, те, кто являются членами семей граждан Латвии, Евросоюза, государства-члена Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации. Вместе с этим в республику смогут попасть те, чей въезд обусловлен гуманитарными соображениями. Также в Латвию допускаются сотрудники предприятий грузовых и пассажирских перевозок, и другие.

В сентябре 2022 года прибалтийские республики - Латвия, Литва и Эстония, а также Польша договорились о совместном решении по ограничению въезда граждан России и «предотвращению угроз безопасности». С этой целью 9 сентября 2022 года в Латвии кабинет министров принял указ № 599 «О въезде граждан Российской Федерации в Латвийскую Республику», но 27 июня 2023 года срок его действия продлили до 4 марта 2024 года.

В июне 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о прекращении выдачи всех типов виз россиянам. Он отметил, что в связи с происходившими тогда в России событиями власти приняли решение не выдавать гуманитарные или другие типы виз гражданам РФ.