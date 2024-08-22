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Работу аэропорта Волгограда временно ограничили

Минувшей ночью над территорией Волгоградской области системы ПВО сбили 13 беспилотников.
Ирина Егорова 2024-08-22 08:39:30
© Фото: Yohei OsadaAFLO, Global Look Press

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу - он не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) 22 августа с 01.49 (по мск) на работу аэропорта Волгоград были введены временные ограничения», - говорится в сообщении пресс-секретаря ФАВТ Артем Кореняко. 

На данный момент службы воздушной гавани предпринимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью над территорией Волгоградской области системы ПВО сбили 13 беспилотников. Всего на территорию России планировали совершить атаку 28 дронов.

#самолеты #Волгоград #беспилотник #Аэропорт #работа #прилет #вылет
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