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Над Волгоградской областью сбили 13 дронов за ночь

Всего средства ПВО отразили атаки 28 БПЛА по разным регионам страны.
2024-08-22 08:00:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь киевский режим предпринял попытку террористических атак при помощи БПЛА по объектам на территории РФ.

Всего средства ПВО уничтожили 28 дронов, из них 13 беспилотников - в небе над Волгоградской областью.

«Семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями», - передает оборонное ведомство.

Накануне 11 беспилотников было перехвачено у Подмосковья. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это одна из самых масштабных попыток атак на Москву. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #беспилотники #Волгоградская область #ВСУ #атака #Киевский режим
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