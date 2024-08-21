Средства ПВО за ночь уничтожили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории РФ, говорится в сообщении министерства обороны России.

«23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», - уточняет оборонное ведомство.

Также три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Калужской областью и два - в небе над Курской.

У Подмосковья было перехвачено 11 дронов, сообщило Минобороны России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Первые три дрона были обезврежены в Подольске.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.