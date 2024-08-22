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Чемезов: экспорт оборонной продукции России достиг рекордных $60 млрд

Интерес к российским разработкам виден не в рекламе, а на поле боя, заявил глава «Ростеха».
Ирина Егорова 2024-08-22 07:08:16
© Фото: Mikhail KlimentyevZUMAPRESS.com, Global Look Press

Экспорт российской оборонной продукции достиг нового рекорда рекордных $60 млрд, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Экспортный портфель достиг рекордной цифры — $60 млрд. Интерес к нашим разработкам объясним. Мир видит их достоинства не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя», — сказал Чемезов.

По его словам, интерес к некоторому оружию, производимым на Западе, «уже не тот, что раньше». Так, российский Т-90М «Прорыв» на голову выше английских, американских, британских танков.

«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard», - цитирует Чемезова ТАСС.

За период СВО российское вооружение проделало колоссальную эволюцию, которая преобразила военную технику, заявил Чемезов на площадке форума «Армия-2024». Госкорпорация наращивает мощности для дальнейшего роста производства особо востребованных образцов вооружения и военной техники и боеприпасов. 

#Ростех #разработки #Сергей Чемезов #рекорд #экспорт #СВО
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