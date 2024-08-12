Чемезов рассказал об эволюции отечественного вооружения за период СВО

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что на площадке форума «Армия-2024» можно наглядно увидеть, какую эволюцию проделало российское вооружение за период специальной военной операции. Об успехах отечественного военно-промышленного комплекса за период СВО глава компании рассказал на пленарном заседании форума.

«Я хочу отметить, что 80% вооружения и военной техники, которое сегодня используется в СВО, производится на наших предприятиях, входящих в состав корпорации. У нас, конечно же, прямой контакт с военными, которые непосредственно там воюют. Наши инженеры и конструкторы регулярно проводят встречи с ними, поэтому техника, которая используется там, регулярно дорабатывается», - поделился Чемезов.

Он уточнил, что за период специальной военной операции госкорпорация проделала более полутора тысяч НИОКР, что преобразило российскую военную технику, которая сегодня активно используется в зоне СВО.

По словам главы «Ростеха», госкорпорация наращивает мощности для дальнейшего роста производства особо востребованных образцов вооружения и военной техники и боеприпасов.

«В рамках этих мероприятий предусмотрена закупка более 600 тысяч единиц технологического оборудования. Большинство из них - российского производства. А также ремонт и капитальное строительство около 300 производственных объектов», - рассказал генеральный директор «Ростеха».

При этом Чемезов отметил, что такого не было за всю историю отечественной оборонной промышленности.

«Эти цифры наглядно свидетельствуют, что отечественный ОПК активно развивается, чтобы обеспечить стране превосходство в технологической схватке с потенциальным противником», - подытожил глава госкорпорации.

Полную версию выступления с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым смотрите в видео к этой новости.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко перечислил основные вызовы, которые появились перед российской армией с началом спецоперации. По его словам, ключевую роль в создании новых разработок для Вооруженных сил России сыграл народный военно-промышленный комплекс.