Подозреваемого в терроризме и госизмене задержали в Забайкалье

В Забайкалье задержали россиянина подозреваемого в терроризме и госизмене. Он вовлекал граждан в деятельность террористической международной организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Забайкальскому краю. Целью злоумышленника являлось - объединение для свержения действующей власти.

«Фигурант по заданию иностранных кураторов собирал сведения военного характера и наносил надписи антиправительственного содержания на здания г. Читы с последующим направлением фотоотчетов представителям запрещенной организации», - сказано в официальном Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

Возбуждено уголовное дело «содействие террористической деятельности», «участие в деятельности террористической организации» и «государственная измена».

Ранее в Хабаровском крае был задержан мужчина, также участник террористической деятельности. Он вовлекал граждан Узбекистана к обучению и участию в той же МТО.