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Подозреваемого в терроризме и госизмене задержали в Забайкалье

Возбуждено уголовное дело «содействие террористической деятельности», «участие в деятельности террористической организации» и «государственная измена».
Ирина Егорова 2024-08-22 07:31:52
© Фото: antiterrorzk, Telegram © Видео: antiterrorzk, Telegram

В Забайкалье задержали россиянина подозреваемого в терроризме и госизмене. Он вовлекал граждан в деятельность террористической международной организации, подконтрольной спецслужбам Украины, сообщает пресс-служба Управления ФСБ РФ по Забайкальскому краю. Целью злоумышленника являлось - объединение для свержения действующей власти.

«Фигурант по заданию иностранных кураторов собирал сведения военного характера и наносил надписи антиправительственного содержания на здания г. Читы с последующим направлением фотоотчетов представителям запрещенной организации», - сказано в официальном Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

Возбуждено уголовное дело «содействие террористической деятельности», «участие в деятельности террористической организации» и «государственная измена».

Ранее в Хабаровском крае был задержан мужчина, также участник террористической деятельности. Он вовлекал граждан Узбекистана к обучению и участию в той же МТО. 

#в стране и мире #террорист #Забайкалье #МТО #Госизмена #вовлечение
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