В Хабаровске задержали иностранца за вербовку граждан в террористы

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали выходца из стран Средней Азии - участника террористической деятельности.
Мужчина вовлекал граждан Узбекистана к обучению и участию в той же международной террористической организации.
«На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ»,- сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.
Уточняется, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.
Ранее сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, планировавшего теракт в Ессентуках. Он также был в составе террористической организации и дал присягу «Исламскому государству»*.
* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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