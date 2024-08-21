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В Хабаровске задержали иностранца за вербовку граждан в террористы

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование дела продолжается.
Ирина Егорова 2024-08-21 08:40:13
© Фото: Пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю © Видео: Пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю

Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали выходца из стран Средней Азии - участника террористической деятельности.

Мужчина вовлекал граждан Узбекистана к обучению и участию в той же международной террористической организации.

«На основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ»,- сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.

 Уточняется, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, планировавшего теракт в Ессентуках. Он также был в составе террористической организации и дал присягу «Исламскому государству»*.

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #ФСБ #террорист #Задержание #хабаровск #Вербовка
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