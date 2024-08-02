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Бойцы группировки «Запад» показали штурм опорника условного противника

Военнослужащие работали группами по два-три человека, во время тренировки они использовали штатные боеприпасы и гранаты.
2024-08-02 03:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны СВО. Минобороны РФ опубликовало кадры тренировки штурмовиков.

В рамках подготовки бойцы отработали боевую стрельбу во время штурма траншей и позиций условного противника. Опытные военнослужащие и инструкторы обучали их.

На опубликованном видео тактические группы по очереди, прикрывая друг друга продвигаются вперед. Так же они производят контролируемый отход. Занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. Во время тренировки активно применяются штатные боеприпасы, а также гранаты.

Слаженная работа штурмовых групп позволяет максимально эффективно выполнять боевые задачи. Особое внимание на занятиях уделяется применению команд без голоса. Этот навык помогает, когда нужно напасть внезапно и застать противника врасплох.

Также на тренировке была отработка  навыков оказания первой помощи. Штурмовики учились останавливать кровотечение, накладывать бинт и жгут, эвакуировать раненых с поля боя под обстрелом и действовать в случае получения контузии.

Каждое действие военнослужащие отрабатывали до автоматизма. Только после завершения полного курса обучения они отправятся на линию боевого соприкосновения.

Ранее Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у села Переездного. Они приблизились к позициям противника на машинах БМД-2, затем, используя стрелковое вооружение, зашли в опорник. Противник бежал, бросив убитых и раненых.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны РФ #штурм #тренировка #Опорный пункт
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