Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Переездного

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у села Переездного в ДНР и взяли трех пленных. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, благодаря чему командиры с расстояния управляли боем.

Разведка с воздуха обнаружила сеть опорных пунктов и огневые средства украинских боевиков в лесопосадке. Артиллерия подавила огневые позиции противника и уничтожила вскрытые пункты управления в одном из опорников. После этого десантники с нескольких направлений выдвинулись к позициям ВСУ на машинах БМД-2.

Спешившись с боевых машин на расстоянии от 30 до 50 метров до передовой траншеи, наши бойцы пошли на штурм, используя весь арсенал стрелкового вооружения. Противник бежал, бросив убитых и раненых, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Новые занятые позиции передали подразделениям закрепления.

Ранее морпехи ТОФ показали штурм опорных пунктов украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Бойцы рассказали, что если действовать грамотно, то все проходит быстро - боевики сами оставляют позиции или сдаются без боя.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.