МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тульские десантники показали штурм опорного пункта ВСУ у Переездного

Военнослужащие приблизились к позициям противника на машинах БМД-2, затем, используя стрелковое вооружение, зашли в опорник. Противник бежал, бросив убитых и раненых.
2024-08-01 05:05:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у села Переездного в ДНР и взяли трех пленных. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, благодаря чему командиры с расстояния управляли боем.

Разведка с воздуха обнаружила сеть опорных пунктов и огневые средства украинских боевиков в лесопосадке. Артиллерия подавила огневые позиции противника и уничтожила вскрытые пункты управления в одном из опорников. После этого десантники с нескольких направлений выдвинулись к позициям ВСУ на машинах БМД-2.

Спешившись с боевых машин на расстоянии от 30 до 50 метров до передовой траншеи, наши бойцы пошли на штурм, используя весь арсенал стрелкового вооружения. Противник бежал, бросив убитых и раненых, трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Новые занятые позиции передали подразделениям закрепления.

Ранее морпехи ТОФ показали штурм опорных пунктов украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Бойцы рассказали, что если действовать грамотно, то все проходит быстро - боевики сами оставляют позиции или сдаются без боя.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #ДНР #Опорный пункт #Тульские десантники
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 