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В Швейцарии назвали условие вступления в ЕС и НАТО

Бывший президент Швейцарии Кальми-Рей считает, что изоляция является ошибкой для страны.
Игнат Далакян 2024-06-22 17:39:11
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress

Берн не собирается вступать в Североатлантический альянс и Европейский союз, однако такой вариант развития событий стоит рассмотреть в случае угрозы для безопасности страны. Об этом заявила экс-президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей.

По ее словам, она всегда поддерживала формирование двусторонних отношений, однако убеждать соотечественников становится все труднее. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung она привела в пример протесты фермеров в соседних странах, после чего граждане страны задумались, что лучшим решением является не присоединяться к ЕС и не следовать их установкам.

«Для меня изоляция - это ошибка. Особенно если нейтралитет больше не будет гарантировать нашу безопасность», - считает Кальми-Рей.

Она добавила, что в таком случае Швейцария уже серьезно задумается о вступлении в Евросоюз и НАТО.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство заявило об отсутствии нейтральности у Швейцарии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что этой стране было известно о негативном отношении России к конференции по Украине.

Швейцария не входит в Европейский Союз и НАТО. Несмотря на это Берн присоединился почти ко всем западным антироссийским санкциям с конца февраля 2022 года.

#в стране и мире #НАТО #евросоюз #Швейцария #угроза безопасности
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