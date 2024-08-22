В Москве состоялся автопробег в честь Дня государственного флага

В Москве в ночь на 22 августа состоялся праздничный автопробег в честь Дня государственного флага России. Сотни автомобилей, украшенные флагами нашей страны, сделали круг по Садовому кольцу.

Автопробег сопровождался громкими звуками сигнала, каждая машина была завешена российским триколором. Водители также могли перед мероприятием украсить свой транспорт наклейками с флагами России и регионов страны или столичным гербом.

Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в автопробеге примут участие более 500 автомобилей.

Во вторник в Дептрансе столицы предупреждали о ночном перекрытии ряда улиц в центре в связи с проведением празднования. Также днем 22 августа активисты будут раздавать горожанам государственную атрибутику.

Ранее с Днем флага соотечественников поздравили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, которые записали поздравление на борту МКС на фоне триколора. По их словам, родные цвета служат напоминанием о том, что дома их всегда ждут родные и близкие.