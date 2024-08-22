Космонавты поздравили россиян с Днем флага с борта МКС

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин записали на борту МКС поздравление соотечественникам с Днем государственного флага России.

Российский флаг узнаваем во все мире, отметил Олег Кононенко.

«Мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции», - сказал он.

Для космонавтов флаг - это еще и напоминание о родной земле, где их ждут родные и близкие и где работают тысячи специалистов, благодаря которым они смогли отправиться на околоземную орбиту, сказал Николай Чуб.

Александр Гребенкин пожелал, чтобы государственный флаг вдохновлял россиян на новые свершения на благо Родины.

Кононенко, Чуб и Гребенкин входят в состав 71-й длительной экспедиции на МКС, которая началась 6 апреля 2024 года. На смену ей на орбиту отправятся космонавты 72-й длительной экспедиции Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур намечен на 11 сентября.