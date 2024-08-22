Моряки ТОФ уничтожили морские и воздушные дроны условного противника

Атаку морских и воздушных дронов отразили моряки-тихоокеанцы в Приморье. Там прошли масштабные учения сил обеспечения флота. Военнослужащие отработали погрузку крылатых ракет, уничтожение вражеской подлодки и спасение экипажа поврежденного корабля.

Катер открыл огонь по вражеской подлодке. Ее обнаружили на подходе к пункту базирования кораблей Тихоокеанского флота. Вслед за реактивными бомбами отправились торпеды. Субмарина экстренно всплыла. Однако противник продолжил атаку, но уже безэкипажным катером. Один из наших кораблей получил пробоину.

На борту возник пожар, есть пострадавшие. Спасательная операция разворачивается прямо на воде. Раненых на быстроходных лодках эвакуируют на госпитальное судно «Иртыш», тяжелых на вертолете Ка-27 забирают на берег. На суше тем временем внимательно следят за небом. Цель учебная - для разминки. Пока идет перегрузка сверхзвукового «Москита». Далее реальное отражение массированной атаки дронов.

«Противороботную защиту осуществляет зенитная установка частей обеспечения и силы ракетного катера Р-19. В акватории предусмотрено противодиверсионное обеспечение боевыми пловцами», - рассказал начальник погрузки- начальник штаба дивизиона ракетных катеров Артур Зимин.

Специальные учения сил Тихоокеанского флота проходили сразу в нескольких бухтах Приморского края. В морской акватории тихоокеанцы отработали восстановление подводной кабельной линии, пополнили запасы и размагнитили корабль, чтобы уменьшить риск детонации мин и торпед, установленных противником. Вопросы материального обеспечения совершенствовали и под землей. Впервые журналистам показали противоатомное защитное сооружение.

«Прежняя концепция рассредоточенного базирования данных видов с размещением на местности с маскировкой, но опыт СВО показал, что чем глубже закапаемся, тем лучше», - объяснил начальник управления транспортного обеспечения ТОФ Константин Сылка.

На глубине развернули полноценную воинскую часть с казармой, столовой, лазаретом, банным комплексом. Есть помещения для подготовки подводного оружия и даже храм. Все это возвели в кратчайшие сроки. В учениях принимали участие свыше тысячи военнослужащих и порядка двадцати кораблей.