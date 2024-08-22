Учение с атакой дронов провели на Тихоокеанском флоте

На Тихоокеанском флоте провели комплексное показное специальное учение по видам обеспечения. Оно состояло из морского и берегового эпизодов. Моряки отрабатывали в том числе материально-техническое, инженерное, медицинское, поисково-спасательное и морально-психологическое обеспечение.

Главные события развернулись одновременно в акваториях нескольких бухт в Приморском крае, где расположены объекты ТОФ. Кадры учения показал отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Учение началось с погрузки крылатой ракеты «Москит» на ракетный катер «Р-19». После этого военнослужащие отработали элементы всестороннего обеспечения сил флота в защищенном районе. Участники тренировки отработали восстановление поврежденной подводной кабельной линии, пополнение материальных запасов, погрузку противолодочных торпед с помощью плавкрана на корабль, замер магнитного поля и электромагнитную отработку корпуса корабля.

Моряки сформировали конвой из боевых кораблей и судов обеспечения и сделали проводку за тралами, чтобы найти и уничтожить мины. В ходе учений военнослужащие отработали поиск «вражеской» подводной лодки с привлечением вертолета Ка-27ПЛ и ее уничтожение экипажем малого противолодочного корабля «МПК-82». Для этого применили реактивную бомбометную установку РБУ-6000 и торпедное оружие.

В ходе морского эпизода учения тихоокеанцы имитировали атаку вражеского безэкипажного катера на один из кораблей флота, который получил условное повреждение. К нему отправили пожарный катер и суда обеспечения, чтобы эвакуировать раненых. Для этого использовали быстроходную лодку БЛ-820 и вертолет Ка-27ПС.

Военные моряки отработали защиту пункта маневренного базирования флота от нападения дронов и БЭКов условного противника.

ТОФ впервые показал противоатомное защитное сооружение с размещенным в нем пунктом материально-технического обеспечения флота. Там развернули элементы тылового, технического, медицинского и морально-психологического обеспечения.

В этом сооружении устроили мобильную казарму, столовую, хлебопекарню, вещевые и продовольственные склады, душевые и прачечные, линию подготовки морского подводного оружия, пункт восстановления морально-психологического состояния, лазарет и полевой храм.

Элементы этого учения учитывали опыт проведения специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.