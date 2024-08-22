Путин создал Совет по поддержке русского языка и языков народов РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании нового Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов нашей страны. Соответствующий документ появился в четверг 22 августа на официальном сайте опубликования правовых актов.

Указ также предполагает обеспечение прав россиян на использование языков народов нашей страны. Он вступил в силу сегодня сразу же после подписания, председателем Совета назначили советника президента Елену Ямпольскую.

Уточняется, что этот же документ упразднил Совет при президенте по русскому языку.

Напомним, в июне в России также была утверждена Концепция государственной языковой политики РФ, направленная на защиту и развитие русского языка, как государственного в нашей стране.