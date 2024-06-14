Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ

Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики РФ, которая направлена защиту развитие русского языка, как государственного языка нашей страны, сообщили в Минпросвещения.

«Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей», - цитирует ТАСС текст сообщения ведомства.

Документ закрепит механизмы защиты не только русского языка, но и языков народов РФ.

Уточняется, что Концепция была разработана министерством по поручению президента России Владимира Путина.