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Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ

Концепция направлена на закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, как государственного, а также языков народов России.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 19:36:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кабмин утвердил Концепцию государственной языковой политики РФ, которая направлена защиту развитие русского языка, как государственного языка нашей страны, сообщили в Минпросвещения.

«Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей», - цитирует ТАСС текст сообщения ведомства.

Документ закрепит механизмы защиты не только русского языка, но и языков народов РФ.

Уточняется, что Концепция была разработана министерством по поручению президента России Владимира Путина.

#русский язык #Владимир Путин #Минпросвещения #правительство РФ #кабмин #концепция языковой политики
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