Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников перед 1 сентября

Перед первым сентября по всей стране активизировались мошенники. Они пытаются нажиться на традиционном ажиотаже. Причем, жертвами часто становятся дети, которые сами выбирают себе тетради и портфели. Надежда готовится отдать своего сына Андрея в шестой класс - пока еще не все приобрели. Думали, что только на ручки и тетради потратят около семи тысяч.

«Мы еще не закончили покупки, я думаю, что будет подороже, чем в прошлом году процентов на 10 точно, может быть на 20», - считает Надежда Громова.

Несмотря на то, что многие школы сами предоставляют учебники, часть предметов можно изучать онлайн, а системой электронных дневников пользуются многие регионы России, спрос на «бумагу» не упал, а цены достаточно высокие. И если в Москве и Санкт-Петербурге почти исчезла необходимость таскать с собой тяжести, то в регионах тетради, дневники и атласы по-прежнему нужны, а цены на них точно такие же, как в Москве. Даже на уличных ярмарках.

«На одежду такие же цены, на какие-то тетрадки, портфельчики. Средняя цена - плюс-минус, что-то здесь дешевле. Поэтому пока есть время, здесь бегаем, что-то докупаем. Собрали уже на пятнадцать тысяч и этого еще не хватило», - признался Анатолий Моркулев.

Но продавцы оправдываются - цены с прошлого года не повышали, к тому же им приходится конкурировать с онлайн-площадками. Чтобы обойти маркетплейсы приходится наоборот, снижать цены, в частности на школьную форму.

«Сарафаны, получается, они везде в любом случае - тоже 1200, у меня - 750. Блузка - даже за 800, я ее отдаю за 500», - рассказала Раиса Пенькова.

Кто-то из продавцов сам выходит на сетевые платформы.

«Мы тоже, у нас есть площадки. На этой площадке мы тоже размещены. За счет, скажем так, уменьшения нашей прибыли для наших покупателей мы не меняли цены ни в одну сторону. Хотя ткани подорожали на 15 % в этом году», - подсчитала генеральный директор швейного производства Наталья Боярская.

В сфере онлайн-торговли традиционно активны мошенники. Они создают фейковые сайты и платежные системы. Пользуются тем, что часто дети сами ищут в Сети покупки для школы, а вот деньги на оплату поступают со счетов родителей. Эксперты советуют не доверять младшим школьникам самостоятельные покупки даже мелких товаров для учебы.

«Тот факт, что уровень критического мышления у детей ниже, чем у взрослого человека, делает их более уязвимыми в Сети и в частности, в сфере онлайн-покупок. Заманить фишинговым письмом с промо-кодом или какой-нибудь ошеломляющей акцией намного проще, а вот последствия могут быть очень серьезными. Например, если детям доступен номер кредитной карты их родителей», - полагает эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов.

В школах тоже заботятся о безопасности. По всей стране Роспотребнадзор проверяет учебные заведения на их готовность принять миллионы детей. Особое внимание уделяется состоянию столовых, спортзалов и учебных классов. Например, в кабинете для младших классов обязательно должна быть раковина с горячей и холодной водой, регулируемая по росту мебель, жалюзи, чтобы на интерактивной доске блики не мешали прочтению, а расстояние между передней партой и доской должно быть примерно 2,5 метра - чтобы глаза не уставали за время урока.

«Если проводились ремонтные работы, например, в спортивном зале, то проводится в обязательном порядке исследование воздуха закрытых помещений на содержание вредных веществ», - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

С 1 сентября так же усиливается контроль за использованием телефонов на уроках. Школьникам нельзя будет пользоваться гаджетами во время занятий. Исключение будет действовать только в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью учащихся.