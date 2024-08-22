Путин посмертно наградил погибших в Курской области волонтеров ОНФ

Президент России Владимир Путин наградил погибших в Курской области волонтеров Общероссийского народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова орденами Мужества посмертно. Также награды удостоен получивший ранения Федор Геращенко. Он находился в одном автомобиле с погибшими.

Также Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших от обстрелов ВСУ в Курской области медиков скорой помощи. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях», - говорится в Указе.

Наград удостоились водитель областной станции скорой помощи Александр Никитичев, фельдшер Александра Чекалина и врач Дарья Коннова.

Между тем, в Курской области сконцентрированы силы и средства медицинских подразделений Федерального медико-биологического агентства. В регионе развернули дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Мобилизованы операционные блоки и бригады скорой помощи.