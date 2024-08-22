Врач Балалаева: применение БАДов может привести к интоксикации

Применение биологически активных добавок пациентами с сопутствующей патологией может привести к различным побочным эффектам, в том числе интоксикации. Об этом в беседе со «Звездой» заявила врач-клинический фармаколог Мария Балалаева. По ее словам, риск заключается, в том многие БАДы включают в себя вещества, которые могут конфликтовать с лекарственными препаратами.

«В связи с этим многие пациенты могут испытывать побочные эффекты, либо неэффективность лекарственных препаратов, либо это может приводить даже к интоксикациям, на что следует обращать большое внимание при подборе лекарственной терапии», - отмечает медик.

Мария Балалаева добавила, что пациентам не следует самостоятельно применять БАДы.

«Это категорически недопустимо. Необходимо прежде всего консультироваться со своим лечащим врачом», - считает врач.

Она также добавила, что БАДы не проходят полноценные исследования при регистрации, этапы которой значительно упрощены по сравнению с лекарственными препаратами.

Напомним, ранее в Роскачестве сообщили, что на маркетплейсах обнаружили более 400 биологически активных добавок, в составе которых есть запрещенные вещества. Об этом в некоторых БАД присутствовали даже листья коки, включенные в перечень наркотических средств.