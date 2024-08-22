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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» станцию РЭР «Пластун» в Курской области

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении выявленной цели.
2024-08-22 14:54:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки (РЭР) «Пластун» дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

«После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по станции РЭР противника», - говорится в сообщении.

Кадры точного попадания публикует российское оборонное ведомство. На записи, снятой с высоты птичьего полета, показано, как после удара дрона происходит детонация и задымление. Станция выявлена благодаря разведывательным мероприятиям военнослужащих группировки войск «Север».

Ранее Минобороны сообщило, что «Ланцет» атаковал инженерную машину разграждения ИМР-2М в Курской области и продемонстрировало видео уничтожения техники противника. Боеприпас запустили военнослужащие группировки войск «Север», которые обнаружили машину в ходе разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Курская область #МО РФ #рэр #пластун
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