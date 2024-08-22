МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поддержал идею финансирования теробороны Брянской области

Денежные средства на территориальную оборону будут выделяться из федерального бюджета.
Андрей Аркадьев 2024-08-22 15:52:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выделять средства на территориальную оборону Брянской области из федерального бюджета. С соответствующей просьбой обратился к главе государства губернатор региона Александр Богомаз на совещании, посвященном обстановке в граничащих с Украиной российских регионах.

«Вопрос финансирования территориальной обороны из федерального бюджета - это, безусловно, нужно сделать», - сказал Путин.

В ходе совещания в режиме видеосвязи Богомаз отметил, что бюджет региона ограничен и попросил помощи с выделением дополнительных средств. Губернатор констатировал, что в настоящий момент территориальная оборона финансируется из регионального бюджета.

Также глава региона сообщил об отражении атаки украинских диверсантов в Климовском районе. По словам Богомаза, сейчас обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась.

#в стране и мире #Путин #Брянская область #тероборона
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 