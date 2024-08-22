Путин поддержал идею финансирования теробороны Брянской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение выделять средства на территориальную оборону Брянской области из федерального бюджета. С соответствующей просьбой обратился к главе государства губернатор региона Александр Богомаз на совещании, посвященном обстановке в граничащих с Украиной российских регионах.

«Вопрос финансирования территориальной обороны из федерального бюджета - это, безусловно, нужно сделать», - сказал Путин.

В ходе совещания в режиме видеосвязи Богомаз отметил, что бюджет региона ограничен и попросил помощи с выделением дополнительных средств. Губернатор констатировал, что в настоящий момент территориальная оборона финансируется из регионального бюджета.

Также глава региона сообщил об отражении атаки украинских диверсантов в Климовском районе. По словам Богомаза, сейчас обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась.