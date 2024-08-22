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Брянский губернатор доложил Путину об отражении атаки украинской ДРГ

По словам Александра Богомаза, обстановка в Климовском районе стабилизировалась.
Сергей Лебедев 2024-08-22 14:34:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил российскому президенту Владимиру Путину об отражении атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе. По словам главы региона, обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась.

«Силами погрануправления ФСБ России и Министерства обороны они (боевики - прим. ред.) были отброшены, противнику нанесли огневое поражение», - отметил Александр Богомаз. 

Кроме того, губернатор сообщил, что в шести приграничных районах прошли учения на случай экстренной эвакуации. В области готовы 12 пунктов временного размещения.

Также Александр Богомаз попросил Владимира Путина одобрить идею финансирования теробороны в регионе за счет федерального бюджета.

Ранее с докладом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он предложил автоматически выплачивать 15 тысяч рублей пострадавшим жителям региона.

#в стране и мире #граница #Брянская область #Кремль #Владимир Путин #Совещание #президент россии #Александр Богомаз #дрг #климовский район
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