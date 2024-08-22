Брянский губернатор доложил Путину об отражении атаки украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил российскому президенту Владимиру Путину об отражении атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе. По словам главы региона, обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась.

«Силами погрануправления ФСБ России и Министерства обороны они (боевики - прим. ред.) были отброшены, противнику нанесли огневое поражение», - отметил Александр Богомаз.

Кроме того, губернатор сообщил, что в шести приграничных районах прошли учения на случай экстренной эвакуации. В области готовы 12 пунктов временного размещения.

Также Александр Богомаз попросил Владимира Путина одобрить идею финансирования теробороны в регионе за счет федерального бюджета.

Ранее с докладом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он предложил автоматически выплачивать 15 тысяч рублей пострадавшим жителям региона.