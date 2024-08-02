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Дипломат Палажченко рассказал, как проходило подписание ДРСМД

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности действовал до 2 августа 2019 года.
Алексей Дегтярев Мария Зайцева 2024-08-02 22:00:42
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности действовал до 2 августа 2019 года, с одностороннего выхода Штатов из него прошло пять лет.

К 80-ым скопились тысячи ядерных боеголовок, тогда президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев решили их ликвидировать, чтобы избежать непоправимых последствий столкновения.

Дипломат и переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко рассказал, как проходило подписание договора.

«Очень трудный, тяжелый был процесс, но в конечном счете удалось этот узел развивать, потому что была политическая воля. Потому что было желание у обеих сторон заключить первое соглашение о реальном ядерном разоружении. Рейган, на мой взгляд, искренне верил, что мир должен избавиться от ядерного оружия, и в этом смысле он нашел общий язык с Горбачевым, для которого эта идея тоже была одна из главных», - объяснил он.

По договору к 1991 году стороны уничтожили все что успели произвести. СССР — 1846 ракет и 825 установок, а США — 846 ракет и 442 установки. Ровно пять лет назад США вышла из ДРСМД. Россия осталась верна своему слову, и в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение и разработку таких систем.

«Президентский мораторий был провозглашен российской стороной, президентом России в инициативном порядке, когда американцы заявили о своем выходе из договора. При том что мы это не просто провозгласили. Мы официально уведомили нотами о нашем одностороннем моратории и американцев, и других бывших участников этого договора. Я имею ввиду Украину, Белоруссию и Казахстан, потому что договор еще советского времени», - рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Пентагон допустил возможность отмены ограничений на ядерный арсенал.

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