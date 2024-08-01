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Пентагон допустил возможность отмены ограничений на ядерный арсенал

Администрация США заявила о сценарии, по которому отменят все ограничения на количество единиц ядерного оружия, которое государства могут иметь в своих арсеналах.
Мария Зайцева 2024-08-01 19:00:24
© Фото: Ron Sachs, dpa, Globallookpress

Ядерный арсенал США может быть расширен, но решение об этом остается за президентом Штатов Джо Байденом. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг.

По его словам, если в политике КНР, КНДР и России по ядерному оружию не будет изменений, то США допускают возможность необходимости изменения числа развернутых сил.

«На данный момент увеличение запасов не требуется, но, если наши соперники продолжат двигаться нынешним путем, может быть необходимо внести коррективы в количество развернутых вооружений», - отметил Наранг.

Он также отметил, что Вашингтон не считает необходимым наращивание ядерных арсеналов таким образом, чтобы число имеющихся у них боезарядов превышало «совокупные запасы» соперников.

И.о. помощника министра обороны дополнил, что в США допускают сценарий, по которому отменят все ограничения на количество единиц ядерного оружия, которое государства могут иметь в своих арсеналах.

«Мы должны готовиться к миру, в котором полностью исчезнут ограничения на арсеналы ядерных вооружений, модернизируя ядерный потенциал США и готовясь к будущему», - заявил он.

Ранее военный эксперт Корнев раскрыл, почему РФ открыто показывает ядерные учения.

#в стране и мире #сша #ядерное оружие #Пентагон #ядерный арсенал #ядерный потенциал
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