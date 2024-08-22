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На покупку нового жилья в Курской области выделят еще 10,7 млрд рублей

Выделенных на приобретение нового жилья средств хватит на покупку квартир для 1916 семей.
Ян Брацкий 2024-08-22 15:13:34
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Жителям Курской области, утратившим свое жилье из-за обстрелов боевиков ВСУ, выделят еще 10,7 млрд рублей. Об этом на совещании с президентом по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На приобретение жилья в Курской области выделено 1,8 миллиарда рублей, выплаты получили 205 семей из 300 запланированных. Вчера на правительстве мы выделили еще 10,7 миллиарда рублей, это позволит приобрести жилье еще 1916 семьям», - уточнил Хуснуллин.

В регионе все готово к началу восстановительных работ, заверил вице-премьер. Сформированы необходимые запасы строительных материалов, техники и трудовых ресурсов. В первую очередь, восстанавливаться будут жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, пообещал Хуснуллин.

Выплаты пострадавшим жителям области осуществляются по заявлению. Их сбор и подготовка уже ведутся, доложил президенту вице-премьер. Аналогичная работа проводится в Белгородской и Брянской областях.

#в стране и мире #Путин #Курская область #выплаты #жилье #хуснуллин
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