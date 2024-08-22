Мантуров: из приграничья Курской области отселено 115 тысяч человек

Из опасных приграничных районов Курской области уже отселено 115 тысяч человек. Об этом президенту России доложил первый зампреда правительства по ситуации в регионе Денис Мантуров на совещании. Также он поручил ведомствам проработать возмещение ущерба промышленным и сельхозпредприятиям.

Мантуров отметил, что часть школьников будет переводиться на дистанционный формат обучения -эвакуированные дети «смогут без бюрократии» учиться в том городе, в котором они находятся.

Также Путин поддержал выплату в 15 тысяч рублей пострадавшим в Курской области в автоматическом режиме и поручил сделать это поскорее. Глава РФ попросил врио главы региона держать «руку на пульсе» в вопросе начала учебного года.