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Боекомплект самоходки ВСУ взлетел на воздух от удара «Ланцета» ВС РФ

Самоходная артиллерийская установка ВСУ необратимо уничтожена - это видно на кадрах объективного контроля.
2024-08-21 15:22:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Кадры точного попадания публикует российское оборонное ведомство. На записи, снятой с высоты птичьего полета, показано, как после удара дрона происходит детонация, самоходка ярко горит и дымится. Вместе с САУ взлетел на воздух боекомплект.

Артустановка была выявлена с помощью разведывательного беспилотника ZALA.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении американского буксируемого орудия М777 на правом берегу Днепра. Операторы «Ланцетов»  прямым попаданием вывели из строя вражеское орудие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #ланцет
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