Боекомплект самоходки ВСУ взлетел на воздух от удара «Ланцета» ВС РФ

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ дроном-камикадзе «Ланцет» в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Кадры точного попадания публикует российское оборонное ведомство. На записи, снятой с высоты птичьего полета, показано, как после удара дрона происходит детонация, самоходка ярко горит и дымится. Вместе с САУ взлетел на воздух боекомплект.

Артустановка была выявлена с помощью разведывательного беспилотника ZALA.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении американского буксируемого орудия М777 на правом берегу Днепра. Операторы «Ланцетов» прямым попаданием вывели из строя вражеское орудие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.