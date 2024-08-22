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Врио замгубернатора рассказал об укрытиях в Курске и Курчатове

Также железобетонные конструкции появятся на улицах города Железногорск.
Ирина Егорова 2024-08-22 15:21:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Железобетонные укрытия на время сигналов о ракетной опасности стали устанавливать близ остановок общественного транспорта по решению врио главы региона Алексея Смирнова. В Курске их будет около 60.

«Также они будут  установлены в Курчатове - определяются места и 10  укрытий планируется установить в Железногорске», - уточнил врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов.

По его словам, санитарные нормы внутри будут обеспечиваться городскими  службами. Также он добавил, что подобные укрытия определены в подвалах - информация об этих местах доведена до населения. Денисов уточнил, что укрытия являются временной мерой - они устанавливаются, чтобы люди смогли переждать время, угрожающее их жизни и безопасности.

Ранее «Звезда» публиковала кадры установки одного из таких укрытий на улице города Курска. По словам мэра Курска Игоря Куцак, ситуация в городе спокойная. Сотрудники полиции, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

#курчатов #алексей смирнов #Курск #безопасность #наш эксклюзив #укрытия #ракетная опасность
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