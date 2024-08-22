В Курске на остановках начали устанавливать железобетонные укрытия

На улицах Курска приступили к установке железобетонных укрытий. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Всего их будет 60, специальные защитные конструкции будут располагаться у остановок общественного транспорта, накануне сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

«Все укрытия будут обеспечены аптечками и табличками с телефонами экстренных служб», - уточнил он.

Он отметил, что ситуация в городе спокойная. Сотрудники полиции, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.