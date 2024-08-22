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В Курске на остановках начали устанавливать железобетонные укрытия

Всего их будет 60. Они будут располагаться у остановок общественного транспорта.
Ирина Егорова 2024-08-22 10:14:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На улицах Курска приступили к установке железобетонных укрытий. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Всего их будет 60, специальные защитные конструкции будут располагаться у остановок общественного транспорта, накануне сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

«Все укрытия будут обеспечены аптечками и табличками с телефонами экстренных служб», - уточнил он.

Он отметил, что ситуация в городе спокойная. Сотрудники полиции, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

#Курск #наш эксклюзив #укрытие #Остановки #защитные конструкции
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