Атмосферу реального боя воссоздали при подготовке бойцов в Кузбассе

Условия на крупнейшем за Уралом полигоне приближены к боевым. Подготовка блиндажей, боевых позиций, укладка боеприпасов. В основе только реальный опыт с передовой.

«Это очень важно, потому что все совершенствуется, и те, кто не были на СВО, многих вещей не знают и даже те, кто были в отпуске, в командировке, они приезжают, много нового узнают», - рассказывает военнослужащий с позывным Коса.

Отрабатываются не просто отдельные упражнения и нормативы. Боевые задачи выполняются комплексно, малыми группами в тактической обстановке.

Навыки тактической медицины на особом счету. Зачастую необходимо помочь как себе, так и своим. Чужих не бывает - это еще одна причина, по которой заключают контракт.

«С товарищами уже со многими хорошо заобщались, стали семьей, как-то уже и нечестно будет бросать их, поэтому решил продолжить», - говорит военнослужащий с позывным Немо.

Рядом не только опытные инструкторы, для многих этот контракт не первый, накопленные знания передают новичкам.

«От помощи никогда не откажемся. В том числе молодое пополнение когда приходит, стараемся передать всяческий опыт, в первую очередь боевой. Чтобы в первую очередь облегчить их пребывание, и что самое главное - достигать боевых целей, поставленных задач», - делится военнослужащий с позывным Кузбасс.

Изучают от медицины, инженерного дела и топографии до тактики и стрельбы. Весь арсенал необходимых знаний получить в сжатые сроки помогает железная мотивация.

«Когда уже переходишь за ленточку, у тебя есть этот опыт, ты чувствуешь себя намного увереннее, выполнять боевые задачи становится намного легче. Ну и, естественно, сохранение твоей жизни, вероятность намного выше, когда ты подготовлен», - объясняет руководитель занятия с позывным Днепр.

Важная часть подготовки - противодействие беспилотным летательным аппаратам. В роли дронов выступают летящие тарелки, скорость ниже, чем у беспилотников, но достаточная для того, чтобы получить первый опыт работы по воздушным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.