В День Государственного флага у Музея Победы развернули огромный триколор

Один из самых больших флагов России развернули у Музея Победы. Кадры с торжественного мероприятия, посвященному Дню государственного флага, передает корреспондент «Звезды».

Площадь полотна триколора составляет более тысячи квадратных метров. Он хранится в фондах музея и занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений».

В церемонии приняли участие военнослужащие Семеновского полка и дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, представители Московского комитета ветеранов войны, участники детского городского клуба «Лето Побед» и фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и волонтеры.

Ранее с Днем флага соотечественников поздравили российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, которые записали поздравление на борту МКС на фоне триколора. По их словам, родные цвета служат напоминанием о том, что дома их всегда ждут родные и близкие.

Также к праздничным мероприятиям присоединились автомобилисты - они колонной проехались по Садовому кольцу с флагами и громкими сигналами.

Триколор был учрежден государственным символом 33 года назад.