МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ показала видео допроса задержанных в Крыму агентов ГУР

Один из злоумышленников проходил обучение в Киеве.
Сергей Лебедев 2024-08-22 12:08:51
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Главное управление разведки министерства обороны Украины переправило в Киев через Польшу крымского диверсанта для обучения минно-взрывному делу и стрелковой подготовки. Об этом на допросе в ФСБ рассказал один из задержанных вражеских агентов.

«На Украине я подписал документы. Мне назначили псевдоним "Лорас"... Потом он (сотрудник ГУР - прим. ред.) вышел по оговоренным каналам связи на меня, дал задание», - пояснил злоумышленник.

В итоге украинский агент изготовил несколько взрывных устройств. Одно из них он использовал при минировании газопровода в Крыму в июле этого года.

Напомним, сегодня в ФСБ России сообщили о задержании трех человек, которые работали на вражеские спецслужбы. Двоих поймали в Севастополе и одного в Керчи.

Отмечается, что среди злоумышленников был гражданин Молдавии. Он был ранее судим за кражу на территории Украины.

#в стране и мире #Украина #ФСБ #спецслужбы #агент #Допрос #ГУР МО Украины
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 