ФСБ показала видео допроса задержанных в Крыму агентов ГУР

Главное управление разведки министерства обороны Украины переправило в Киев через Польшу крымского диверсанта для обучения минно-взрывному делу и стрелковой подготовки. Об этом на допросе в ФСБ рассказал один из задержанных вражеских агентов.

«На Украине я подписал документы. Мне назначили псевдоним "Лорас"... Потом он (сотрудник ГУР - прим. ред.) вышел по оговоренным каналам связи на меня, дал задание», - пояснил злоумышленник.

В итоге украинский агент изготовил несколько взрывных устройств. Одно из них он использовал при минировании газопровода в Крыму в июле этого года.

Напомним, сегодня в ФСБ России сообщили о задержании трех человек, которые работали на вражеские спецслужбы. Двоих поймали в Севастополе и одного в Керчи.

Отмечается, что среди злоумышленников был гражданин Молдавии. Он был ранее судим за кражу на территории Украины.