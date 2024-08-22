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В Крыму задержали трех агентов военной разведки Украины

Они собирали данные о российских военных и готовили диверсии.
Анна Назайкина 2024-08-22 09:47:08
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Отмечается, что гражданин РФ изготовил взрывное устройство и в апреле текущего года заминировал газопровод в Республике Крым.   

По данным следствия, мужчина прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку и обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. При задержании у злоумышленника нашли еще одно взрывное устройство.

Еще одного вражеского агента поймали в Керчи. Ранее судимый за кражи гражданин Молдавии по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о местах дислокации российской военной техники и позиций ПВО, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, а также результатах ракетных ударов противника.

«Обнаружен тайник с СВУ фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь», - добавили в ФСБ России.

Третьего украинского агента поймали в Севастополе. Россиянин предоставлял врагу информацию о расположении военных объектов, адреса проживания высокопоставленных военнослужащих и используемых ими транспортных средствах.

В отношении задержанных заведены уголовные дела. Они дают признательные показания.

#разведка #Крым #Украина #ФСБ #Задержание
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