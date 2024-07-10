Замминистра обороны РФ Фомин встретился с представителем ВС Пакистана

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой укрепление международной и региональной безопасности.

Мероприятие состоялось сегодня, 10 июля, пишет Министерство обороны РФ. Участники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстановка была дружественной. Встреча стала очередным шагом в укреплении отношений между Россией и Пакистаном.

Ранее Фомин обсудил со своим коллегой из Казахстана Шайх-Хасаном Жазыкбаевым обстановку в Центральной Азии. По итогам мероприятия сторонами подписан протокол.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.