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Расчет «Тора» прикрыл артиллеристов на Авдеевском направлении

РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.
2024-08-22 11:59:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Центр» прикрыл позиции артиллеристов от разведывательных дронов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Кадры боевой работы зенитчиков показало ведомство. На предоставленной записи видно, как расчет сканирует небо, защищая наши войска от ударов с воздуха. Показано, как передвигается машина, вылетают выпущенные ракеты и что происходит внутри комплекса.

«Машина очень эффективная, очень умная, то есть большинство работы делает сама. Сама определяет какая летит цель, отличает самолеты, вертолеты, ракеты. От тебя только зависит как быстро ты среагируешь. Вообще у нас от момента обнаружения до пуска проходит 3-4 секунды», – рассказал номер расчета с позывным Минус.

В описании сказано, что зенитчики ведут боевую работу в дневное и ночное время суток, прикрывая наши подразделения от атак с воздуха.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь в движении без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Тор #МО РФ #СВО
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