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Диетолог Гинзбург: любые БАДы могут стать причиной проблем со здоровьем

Анна Назайкина
15:37 04.10.2023
Опасность грозит в случае их бесконтрольного применения, сильного превышения дозировки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» оценил инициативу по БАДам, а также рассказал о вреде чрезмерного употребления добавок.

Ранее в правительственной комиссии сообщили, что в России могут начать отпускать БАДы по рецепту. Таким образом, выписывать их и назначать такие добавки будут врачи.

Законопроект направлен на то, чтобы бороться с бесконтрольным использованием БАДов, так как зачастую люди сами назначают их себе, тем самым нанося вред здоровью, отметили в комиссии.

По словам медика, любая добавка может стать причиной проблем, если человек употребляет ее чрезмерно. Поэтому для БАДов, как и для лекарств, придумана рекомендуемая доза.

«Если человек бесконтрольно будет принимать витамин D, у него могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с отложением кальция в почках или в стенках сосудов, если доза зашкаливает в 20 тыс. ед. на прием», - сказал он.

Гинзбург выразил мнение, что в случае если добавки будут продавать только по рецепту, сильно увеличится нагрузка на врачей, также некоторые пациенты попросту откажутся от БАДов, чтобы не тратить время на посещение специалистов.

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