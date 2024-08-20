Пленный рассказал, что в ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Виталий пожаловался, что военнослужащим ВСУ пригрозили прекратить платить зарплату с сентября. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Нам сказали, с сентября месяца зарплату платить военным вообще не будут», - сказал Виталий.

Пленный подчеркнул, что с украинских граждан взимают налог на армию, который постоянно повышается, при этом в бюджете страны нет денег для выплат зарплат военным. Кроме того, на Украине блокируют счета уклонистам, предусмотрены штрафы, если военнообязанные лица в течение конкретного срока не обновили данные. Мужчин и некоторых женщин в его стране заставляют обновлять учетные данные в приложении «Резерв+» от Минобороны Украины.

Виталий был мобилизован. После учебки распределили в 92-ю штурмовую бригаду ВСУ. Срочную службу не служил.

«Там посадили меня как водителя на пикап. Я возил пехоту, и делал, что говорили, куда надо было ездить», - сказал Виталий.

Так как водителей в подразделении постоянно не хватает, Виталия в дальнейшем определили на другой автомобиль, обучение на котором ранее не проходил. Пленный рассказал, что командование неоднократно наказывало его за отказ воевать.

«Отвезти - отвезу. Забрать - заберу. Но где-то ходить на позиции, воевать, стрелять в кого-то я не буду. Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке. Сейчас там командира нет - его убили свои же. Потому что такое отношение. Я пару раз сидел в собачьей клетке за то, что отказывался что-то делать»,- признался он.

По словам Виталия, украинская сторона понесла серьезные потери в личном составе в ходе вторжения в Курскую область. Часто возил военных на позиции, но никто не возвращался назад.

Ранее солдат ВСУ рассказал о сдаче в плен после разгрома в Нью-Йорке. По словам пленного, вся рота был уничтожена. Он оказался единственным выжившим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.