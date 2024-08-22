Пленный украинец заявил, что командование бросило его после ранения

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Евгений Алеев рассказал, что командование не стало эвакуировать его вместе с другими ранеными сослуживцами. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Завезли нас, мы 10 дней сидели в блиндаже, голову не могли высунуть, потому что сбросы были, постоянно дрон висел над нами. Я вышел на командиров, говорю по рации: "Проведите эвакуацию, мы "трехсотые"". В ответ: "Пацаны, сидите еще чуть-чуть"», - поделился он.

Алеев служил в 25-й отдельной парашютно-десантной бригаде. Солдат раскритиковал действия командования. По словам пленного, командиры не берегут своих людей и относятся к подчиненным как расходному материалу.

Евгений не хотел идти на позиции, звонил адвокату, который объяснил, что за отказ выполнять приказ ему грозит уголовная ответственность - можно получить срок в семь лет. В том же время украинец указал на человечное отношение к пленным со стороны бойцов ВС РФ. Российские военнослужащие оказали необходимую помощь украинцам.

Ранее другой пленный рассказал, как за отказ воевать командование заставляло его сидеть в собачьей клетке. За недостойное отношение командира убили свои же солдаты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.