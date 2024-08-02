Адвокат «лесопаркового маньяка» рассказал о его планах после колонии

В Челябинской области вышел на свободу Алексей Корочкин, известный под прозвищем «лесопарковый маньяк». В 2005 его приговорили к 20 годам заключения, обвинив в пяти убийствах, двух изнасилованиях и десятке краж. Его адвокат Дмитрий Кривошеев рассказал 360, что будет делать мужчина после освобождения.

Защитник подтвердил выход Корочкина из колонии и рассказал, что тот пока не готов общаться с журналистами.

«Сейчас Алексей банально хочет прийти в себя», - объяснил Кривошеев.

Он заявил, что Корочкин не признал свою вину и будет подавать апелляцию. По его словам, для этого необходимо добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам и отмены приговора.

«Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрется, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять», - сказал адвокат.

Он отметил, что следователи возбуждали два дела, но приговор был вынесен по одному. Второе было приостановлено из-за неустановленного лица и сдано в архив, Кривошеев назвал это «бредовой ситуацией».

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