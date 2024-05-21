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Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на психиатрическое лечение

Мужчина совершал преступления в 1996 году в Новокузнецке.
Мария Зайцева 2024-05-21 14:01:35
© Фото: ОВД г. Новокузнецк, Wikimedia

Кемеровский областной суд назначил серийному убийце Александру Спесивцеву принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Специализированный тип учреждения подразумевает постоянное наблюдение за пациентом согласно статье 101 УК РФ.

Суд установил, что мужчина с марта по сентябрь 1996 года проявлял особую жестокость, глумясь над потерпевшими, причиняя им тяжелые физические мучения и страдания и удерживая их длительный период в своей квартире. Спесивцев также нанес множественные ножевые ранения колюще-режущим предметом 15 лицам, 11 из которых были несовершеннолетними. В результате ранений все жертвы скончались.

В сообщении пресс-службы также указано, что летом 1996 года серийный убийца удерживал в своей квартире в Новокузнецке мальчика, которого встретил на лестничной площадке и заманил к себе. Он причинял ребенку тяжелые физические мучения и страдания, лишал еды, воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось вырваться, и он выжил.

#в стране и мире #Кемеровская область #суд #Новокузнецк #серийный убийца #психиатрическая больница #принудительное лечение
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