Эксперт Сергейчик назвал минусы высокого лимита по кредитной карте

Повышение кредитного лимита несет за собой определенные риски для клиента банка, предупредил руководитель одного из проектов НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик.

Например, это всегда соблазн потратить больше запланированного на импульсивных покупках, хотя выгода для банка очевидна - это возможность заработать на процентах, передает слова эксперта Радио Sputnik.

Кроме того, высокий лимит по кредитке прямо пропорционально вероятности отказа при попытке клиента воспользоваться другим кредитным продуктом.

«Лимит кредитования, даже если он не израсходован полностью, отражается на показателе долговой нагрузки, которая влияет на одобрение заявки на кредитование. Имея кредитную карту с серьезным лимитом, можно получить отказ в одобрении ипотеки, даже если просрочек по кредитке нет, а задолженность небольшая», - отметил Сергейчик.

По его словам, люди с повышенными кредитными лимитами чаще становятся жертвами мошенников. Из-за высокого показателя, владелец карты может понести серьезные финансовые потери, в случае, доступ к кредитному счету окажется в руках у аферистов. Чтобы избежать неприятных ситуаций или минимизировать риски - можно пользоваться установкой лимита ежемесячной суммы.

«Это удобно, когда кредитка используется регулярно для небольших трат в рамках грейс-периода. Установка лимита позволит не выйти за границы личного бюджета и не переплатить за одолженные у банка деньги. Также в банковском приложении можно установить запрет на оплату кредитной картой покупок в интернете», – предложил эксперт.

Ранее Банк России отмечал рост граждан с тремя и более кредитами - по данным на 2023 год их 11,2 миллиона человек. Подобная тенденция на рост указывает на увеличение «закредитованности граждан».