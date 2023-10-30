ЦБ РФ сообщил о росте количества россиян с тремя или более кредитами

Центробанк России представил аналитический материал по данным бюро кредитных историй за первое полугодие 2023 года.

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За первое полугодие 2023 года количество россиян, которые имеют кредиты и займы, увеличилось на два миллиона до 47 миллионов человек, заявили в Банке России.

«В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается в особенности рост граждан, у которых имеется три или более кредита, их насчитывается 11,2 миллиона человек. Подобная тенденция на рост указывает на увеличение «закредитованности граждан».

Вместе с этим на три миллиона больше стало уникальных заемщиков по кредитным картам, общее число равно 23 миллиона - столько же, сколько и по займам в наличных.

Также в сообщении отмечают, что 6% граждан, взявших во втором квартале ипотеку, ранее уже имели потребительский кредит. В Банке России планируют рассмотреть подробнее подходы к оценке кредитоспособности подобных заемщиков.

Среди прочего рост числа кредитов в стране привел к решению повысить ключевую ставку сразу на два процента до 15% годовых. Также эта мера была принята на фоне инфляции в стране.