Нутрициолог Миллер рассказал, кому противопоказан арбуз

Арбуз обладает огромным количеством полезных веществ и преимуществ. Однако даже они могут причинить вред здоровью. О том, как и в какое время его лучше всего употреблять, рассказал в интервью Life нутрициолог Николай Миллер.

По словам эксперта, около полкило этой ягоды является максимальной порцией для человека на один день.

«Несмотря на сравнительно небольшую калорийность мякоти, при избыточном потреблении существуют риски набора веса за счет увеличения калорийности дневного рациона», - пояснил эксперт.

Кроме того, ягода обладает мочегонным эффектом, отчего людям с больными почками она и вовсе противопоказана. В связи с этим эффектом арбуз рекомендуется есть в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не омрачили сон.

Ранее диетолог Белоусова рассказала в интервью «Звезде», чем чревата покупка только половины арбуза.